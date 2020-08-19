Помощник Лукашенко заявил, что отказ Белоруссии от Союзного государства будет стоить ей четверть ВВП

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19 августа 2020, 14:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Минск. Фото: pixabay.com

Ущерб от протестных акций в Белоруссии может составлять около 500 млн долларов.

Об этом заявил помощник белорусского президента по финансово-кредитной системе, доктор экономических наук Валерий Бельский. Он также отметил, что речь не об ущербе от затрат на восстановление клумб и газонов – на это ушло 500 тысяч белорусских рублей.

«Текущий ущерб уже составил не менее 500 млн долларов, отсроченный исчисляется миллиардами», – пояснил Бельский.

Экономист также считает, что республика может потерять четверть своего ВВП, если откажется от Союзного государства.