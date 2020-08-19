Эксперт считает, что будущее Лукашенко в большей степени зависит от России, а не от ЕС

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19 августа 2020, 09:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Александр Лукашенко. Фото: сайт Кремля.

Будущее Белоруссии и Лукашенко во многом сейчас зависит не от Европы, а от России. Так считает замдиректора Института международных исследований Виктор Мизин.

Эксперт отметил, что непризнание Европарламентом выборов в Белоруссии означает поддержку огромных протестных масс населения, которые «буквально восстали, хоть и мирно, против режима Лукашенко».

«Многие эксперты, включая меня, считают, что реакция Европарламента все-таки более-менее взвешенная, несмотря на давление Польши и стран Балтии – традиционных ярых противников Лукашенко», – сказал Мизин.

Он подчеркнул, что в Европе никто не предлагает свергать Лукашенко, его «не называют новым Гитлером», идет разговор идет о диалоге между силами в Белоруссии.

Что касается решения Лукашенко «поработать над Конституцией» и передать власть по ней, то, по мнению эксперта, если это надо было делать, то давно, а «сейчас это выглядит как метания».

«Это еще раз показывает, что среди окружающих его людей царит сумятица. Потому что с одной стороны он говорит, что не сдастся никогда, а с другой предлагает переписать Конституцию. Как? Зачем?», – резюмировал Мизин.