Видео, как сторонников Лукашенко учат, что кричать на митинге

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18 августа 2020, 23:01 [ «Аргументы Недели» ]

Белоруссия, митинги, фото: Фото: cnkrusv / Twitter

Видеозапись сделана в автобусе участников митинга в поддержку Александра Лукашенко. На кадрах запечатлено, как группу сторонников белорусского президента обучают "кричалкам".

Когда было сделано видео - не уточняется. Митинги сторонников Лукашенко прошли сегодня в Гомеле и Могилеве. Акции прошли под девизом "Не дадим развалить страну". Митингующие держали национальные флаги и скандировали "Мы за бацьку". Акция в поддержку белорусского лидера состоялась также 16 августа на площади Независимости в Минске.