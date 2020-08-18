Видео, как сторонников Лукашенко учат, что кричать на митинге
18 августа 2020, 23:01[ «Аргументы Недели» ]
Видеозапись сделана в автобусе участников митинга в поддержку Александра Лукашенко. На кадрах запечатлено, как группу сторонников белорусского президента обучают "кричалкам".
Когда было сделано видео - не уточняется. Митинги сторонников Лукашенко прошли сегодня в Гомеле и Могилеве. Акции прошли под девизом "Не дадим развалить страну".Митингующие держали национальные флаги и скандировали "Мы за бацьку". Акция в поддержку белорусского лидера состоялась также 16 августа на площади Независимости в Минске.
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