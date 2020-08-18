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Видео, как сторонников Лукашенко учат, что кричать на митинге

, 23:01 [ «Аргументы Недели» ]

Видео, как сторонников Лукашенко учат, что кричать на митинге
Белоруссия, митинги, фото: Фото: cnkrusv / Twitter

Видеозапись сделана в автобусе участников митинга в поддержку Александра Лукашенко. На кадрах запечатлено, как группу сторонников белорусского президента обучают "кричалкам".

Когда было сделано видео - не уточняется. Митинги сторонников Лукашенко прошли сегодня в Гомеле и Могилеве. Акции прошли под девизом "Не дадим развалить страну".  Митингующие держали национальные флаги и скандировали "Мы за бацьку". Акция в поддержку белорусского лидера состоялась также 16 августа на площади Независимости в Минске.

НС
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