Песков: Кремль анализирует информацию, поступающую из Мали
19 августа 2020, 14:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков днем в среду, 19 августа, заявил, что в Кремле анализируют происходящее в Мали. Накануне военные в этой стране подняли мятеж.
По словам Пескова, Москва отслеживает и изучает информацию, поступающую из Мали. Отвечая на вопрос журналистов о том, отразится ли военный переворот в этой стране на отношениях с Россией, пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что только после того, как будет проведен соответствующий анализ, российская сторона сможет оценивать ситуацию.
Накануне военные в Мали взяли оружие и подняли мятеж. Они арестовали ряд министров и офицеров. Сегодня президент страны Ибрагим Бубакар Кейта объявил о своей отставке и роспуске парламента.
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