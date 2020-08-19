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Песков: Кремль анализирует информацию, поступающую из Мали

, 14:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Песков: Кремль анализирует информацию, поступающую из Мали
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков днем в среду, 19 августа, заявил, что в Кремле анализируют происходящее в Мали. Накануне военные в этой стране подняли мятеж.

По словам Пескова, Москва отслеживает и изучает информацию, поступающую из Мали. Отвечая на вопрос журналистов о том, отразится ли военный переворот в этой стране на отношениях с Россией, пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что только после того, как будет проведен соответствующий анализ, российская сторона сможет оценивать ситуацию. 

Накануне военные в Мали взяли оружие и подняли мятеж. Они арестовали ряд министров и офицеров. Сегодня президент страны Ибрагим Бубакар Кейта объявил о своей отставке и роспуске парламента.

ЕТ

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