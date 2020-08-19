Президент Мали объявил об отставке после поднятого военными мятежа
19 августа 2020, 08:33[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Вечером в среду, 19 августа, стало известно, что президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил о своей отставке и роспуске парламента. Это случилось через несколько часов после его задержания мятежниками.
По словам президента Мали, он принял решение сложить полномочия, поскольку не хочет сохранения своей власти посредством кровопролития. Ибрагим Бубакар Кейта также сообщил о роспуске парламента и правительства.
Напомним, накануне днем на военной базе неподалеку от столицы Мали Бамако военные взяли в руки оружие и подняли мятеж. Впоследствии они арестовали несколько высокопоставленных офицеров, а также ряд министров.
СМИ сообщают, что в ближайшее время будет обнародовано заявление мятежников.
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