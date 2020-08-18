Источник: поднявшие мятеж военные арестовали ряд министров и офицеров в Мали

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18 августа 2020, 14:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

военные в Мали, Michael Kappeler/dpa

Осведомленные источники во вторник, 18 августа, заявили, что поднявшие в Мали мятеж военные арестовали ряд министров и высокопоставленных офицеров. Ранее сообщалось, что мятежники направляются в Бамако.

О поднятом военнослужащими Мали мятеже ранее сегодня сообщили посольства Норвегии, Франции и Испании, которые призвали своих граждан быть максимально осторожными и не покидать дома без крайней необходимости.

К настоящему моменту поступила инфрмация о том, что военные арестовали целый ряд министров и офицеров, а затем вывезли их в неизвестном направлении.

Известно также, что утром во вторник около военного лагеря в коммуне Кати, расположенной недалеко от президентского дворца, были слышны выстрелы. Дорога на базу заблокирована.