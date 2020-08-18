Источник: военные Мали подняли мятеж и направляются в столицу
18 августа 2020, 13:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: Reuters
Военные Мали подняли мятеж неподалеку от Бамако – столицы западноафриканской страны. Соответствующую информацию предоставили сотрудники посольства Норвегии и источник в структурах безопасности.
В спецслужбах уточнили, что военные Мали "взяли в руки оружие" и устроили мятеж. Есть информация о том, что войска направляются в Бамако. Посольство Норвегии призывает своих граждан проявлять осторожность и оставаться дома.
В дипмиссиях Франции и Испании также обратились к своим соотечественникам с просьбой избегать любых перемещений. Французское посольство сообщило, что в районе Кати у столицы Мали ситуация в настоящий момент является "напряженной".
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