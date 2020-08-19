Военный подъем с переворотом

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19 августа 2020, 14:00 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: youtube

обращение мятежников на скриншоте youtube-видео

В Мали произошел переворот. Военные свергли действующие власти и теперь пытаются выстроить диалог с ООН и соседями.

Новые правители уже пообещали людям «гражданский политический переход». Они даже пообещали новые выборы. Заявляется, что они пройдут через «разумное время».

«В коротком телевизионном заявлении в среду утром солдаты, которые теперь возглавляют страну после военного переворота во вторник, заявили, что они заинтересованы не во власти, а в здоровье нации, но вмешались из-за растущего хаоса, отсутствия безопасности и анархии», — сообщила газета the Guardian.

В ООН уже запланировано закрытое заседание, на котором обсудят ситуацию в Мали. Евросоюз уже назвал мятеж попыткой государственного переворота и заявил о дестабилизации всего региона. Региональные африканские державы закрыли границы с Мали. Ее членство в руководящих органах экономического сообщества в западной Африке приостановлено.

Сейчас военные, устроившие переворот, пытаются наладить отношения с международным сообществом. Они заявляют о готовности к сотрудничеству.