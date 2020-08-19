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Внешние границы Мали закрыты, в стране введен комендантский час

, 12:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: BBC

Внешние границы Мали закрыты, в стране введен комендантский час
военные Мали, Kristin Palitza/dpa

Созданный мятежниками в Мали национальный комитет спасения народа в среду, 19 августа, распорядился закрыть все внешние границы страны. Кроме того, в темное время суток ввели комендантский час.

Об этом от имени комитета сообщил заместитель начальника штаба ВВС Мали полковник Исмаэль Ваге, который отметил, что все наземные и воздушные границы страны будут закрыты до дальнейшего уведомления.

Известно также, что все оппозиционные группы Мали, которые ранее призывали к проведению реформ, приглашаются к проведению переговорного процесса. Предполагается, что обсуждение впоследствии должно привести к новым выборам в стране.

ЕТ
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