Внешние границы Мали закрыты, в стране введен комендантский час
19 августа 2020, 12:06[ «Аргументы Недели» ]Источник: BBC
Созданный мятежниками в Мали национальный комитет спасения народа в среду, 19 августа, распорядился закрыть все внешние границы страны. Кроме того, в темное время суток ввели комендантский час.
Об этом от имени комитета сообщил заместитель начальника штаба ВВС Мали полковник Исмаэль Ваге, который отметил, что все наземные и воздушные границы страны будут закрыты до дальнейшего уведомления.
Известно также, что все оппозиционные группы Мали, которые ранее призывали к проведению реформ, приглашаются к проведению переговорного процесса. Предполагается, что обсуждение впоследствии должно привести к новым выборам в стране.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.