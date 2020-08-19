Источник: персонал смеется над Меган Маркл за ее спиной

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19 августа 2020, 14:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Mirror

Меган Маркл, Pool/Keystone Press Agency

Инсайдер уверяет, что персонал, который британскому принцу Гарри и его супруге Меган пришлось нанять после переезда в новый дом в Санта-Барбаре, издевается над бывшей актрисой у нее за спиной.

Причиной насмешек над герцогиней Сассекской, по словам источника, стали ее нарочито "королевские" манеры, а также "британский акцент", который она приобрела за время жизни среди членов семьи монархов. Персонал, как утверждает инсайдер, считает, что речь и поведение Меган ненатуральны и нелепы.

Уточняется, что Маркл любит "украшать" свою речь "британизмами". Более того, якобы она, обращаясь к горничным и другим сотрудникам, нередко называет их darling ("дорогуша"), манерно растягивая гласные.