Британские эксперты: принца Гарри и Меган Маркл ждет неминуемое разорение

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17 августа 2020, 18:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7 Дней

принц Гарри и Меган Маркл, Stephen Lock/ZUMAPRESS.com

Британские эксперты недавно провели ряд подсчетов и пришли к выводу, что британского принца Гарри и его супругу – бывшую американскую актрису Меган Маркл – в скором времени ждет неминуемое разорение.

Недавно стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские приобрели в пригороде Санта-Барбары дом стоимостью 14,6 млн долларов. Эксперты полагают, что паре не по карману содержать особняк. Они также убеждены, что если Гарри и Меган будут поддерживать свой текущий образ жизни, их совместное состояние иссякнет примерно через три года.

Наиболее серьезными статьями расходов для мужа и жены станут выплаты кредита за дом, а также траты на свою безопасность. Кроме того, им придется вернуть 216 тысяч фунтов в королевскую казну за ремонт особняка в Виндзоре. Эксперты отмечают, что немалые суммы Меган ежегодно тратит на свою внешность – только за прошлый год она купила нарядов на 300 тысяч фунтов, а еще 60 выделила на процедуры у косметологов и посещение стилистов.