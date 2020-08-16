Меган Маркл впервые появилась на публике после публикации скандальной биографии
16 августа 2020, 13:26[ «Аргументы Недели» ]Источник: woman.ru
Супруга принца Гарри Меган на днях вышла на связь впервые после публикации скандальной биографии. Герцогиня Сассекская приняла участие в онлайн-беседе в рамках саммита The 19th* Represents summit.
Для появления на публике Меган выбрала расслабленный образ – шелковый топ цвета лосося, длинные распущенные волосы и золотые браслеты.
Жена принца коснулась темы современной журналистики и напомнила, что не раз судилась со СМИ за клевету. Женщина подчеркнула, что ее расстраивает "токсичность" репортеров. Меган в ходе беседы также призналась, что была очень рада вернуться домой, в США.
Напомним, недавно была опубликована биография Меган, которую создали светские хроникеры. В книге приводятся якобы реальные факты о поведении Маркл в королевской семье.
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