Меган Маркл впервые появилась на публике после публикации скандальной биографии

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16 августа 2020, 13:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: woman.ru

Меган Маркл, Han Yan/Xinhua

Супруга принца Гарри Меган на днях вышла на связь впервые после публикации скандальной биографии. Герцогиня Сассекская приняла участие в онлайн-беседе в рамках саммита The 19th* Represents summit.

Для появления на публике Меган выбрала расслабленный образ – шелковый топ цвета лосося, длинные распущенные волосы и золотые браслеты.

Жена принца коснулась темы современной журналистики и напомнила, что не раз судилась со СМИ за клевету. Женщина подчеркнула, что ее расстраивает "токсичность" репортеров. Меган в ходе беседы также призналась, что была очень рада вернуться домой, в США.

Напомним, недавно была опубликована биография Меган, которую создали светские хроникеры. В книге приводятся якобы реальные факты о поведении Маркл в королевской семье.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kate Middleton/Meghan Markle (@duchess_kate_meghan) 16 Авг 2020 в 1:29 PDT