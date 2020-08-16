Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Меган Маркл впервые появилась на публике после публикации скандальной биографии

, 13:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: woman.ru

Меган Маркл впервые появилась на публике после публикации скандальной биографии
Меган Маркл, Han Yan/Xinhua

Супруга принца Гарри Меган на днях вышла на связь впервые после публикации скандальной биографии. Герцогиня Сассекская приняла участие в онлайн-беседе в рамках саммита The 19th* Represents summit.

Для появления на публике Меган выбрала расслабленный образ – шелковый топ цвета лосося, длинные распущенные волосы и золотые браслеты.

Жена принца коснулась темы современной журналистики и напомнила, что не раз судилась со СМИ за клевету. Женщина подчеркнула, что ее расстраивает "токсичность" репортеров. Меган в ходе беседы также призналась, что была очень рада вернуться домой, в США.

Напомним, недавно была опубликована биография Меган, которую создали светские хроникеры. В книге приводятся якобы реальные факты о поведении Маркл в королевской семье. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Kate Middleton/Meghan Markle (@duchess_kate_meghan)

ЕТ

В мире

Появилась информация о возможном побеге Лукашенко в Россию в случае «свержения»

Появилась информация о возможном побеге Лукашенко в Россию в случае «свержения»

СМИ со ссылкой на информационный источник сообщили, что люди из окружения белорусского лидера Александра Лукашенко обращались к представителям Кремля с просьбой о его побеге в Россию в случае «свержения».

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью