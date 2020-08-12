Источник: принц Гарри и Меган Маркл купили свой первый дом и готовятся к переезду

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12 августа 2020, 14:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Page Six

принц Гарри и Меган Маркл, face to face/Instagram

Принц Гарри и его супруга Меган, которые после решения сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи несколько месяцев жили в съемном доме в США, недавно приобрели собственное жилье.

Герцог и герцогиня Сассекские обосновались в Лос-Анджелесе и, согласно слухам, присматривали дом именно там. Однако журналисты утверждают, что муж и жена приняли решение перебраться в Санта-Барбару. Осведомленный источник сообщил, что именно в этом калифорнийском городе Гарри и Меган рассчитывают обрести "нормальную" жизнь и воспитать своего сына Арчи.

Отметим, что в Санта-Барбаре живут многие друзья Маркл, в частности, телеведущая Опра Уинфри. Кроме того, там герцогиня отметила свой 39-й день рождения.