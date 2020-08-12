Источник: принц Гарри и Меган Маркл купили свой первый дом и готовятся к переезду
12 августа 2020, 14:54[ «Аргументы Недели» ]Источник: Page Six
Принц Гарри и его супруга Меган, которые после решения сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи несколько месяцев жили в съемном доме в США, недавно приобрели собственное жилье.
Герцог и герцогиня Сассекские обосновались в Лос-Анджелесе и, согласно слухам, присматривали дом именно там. Однако журналисты утверждают, что муж и жена приняли решение перебраться в Санта-Барбару. Осведомленный источник сообщил, что именно в этом калифорнийском городе Гарри и Меган рассчитывают обрести "нормальную" жизнь и воспитать своего сына Арчи.
Отметим, что в Санта-Барбаре живут многие друзья Маркл, в частности, телеведущая Опра Уинфри. Кроме того, там герцогиня отметила свой 39-й день рождения.
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