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Источники: принц Гарри разорвал отношения с лучшим другом из-за его недоверия к Меган Маркл

, 14:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Marie Claire

Источники: принц Гарри разорвал отношения с лучшим другом из-за его недоверия к Меган Маркл
Меган Маркл и принц Гарри, PPE/face to face

Источники утверждают, что британский принц Гарри отвернулся от своего лучшего друга после того, как мужчина при нем выразил недоверие к его возлюбленной – бывшей американской актрисе Меган Маркл.

Светские хроникеры Омидо Скоби и Каролин Дюран заявили, что Гарри разорвал отношения с другом детства Томом Инскипом по прозвищу "Скиппи" после того, как тот посоветовал другу не торопиться со свадьбой с экс-актрисой из США.

Принц якобы был очень расстроен из-за того, что близкий человек не поддержал его выбор. Уточняется, что Тома Инскипа и его жену Лару Хьюз-Янг впоследствии исключили из списка гостей, приглашенных на свадьбу Гарри и Меган.

ЕТ

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