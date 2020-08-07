Брат Меган Маркл рассказал, как к ней относится отец
7 августа 2020, 22:57[ «Аргументы Недели» ]Источник: Mirror
Брат супруги британского принца Гарри, герцогини Меган Томас раскрыл подробности ее отношений с отцом. Ранее сообщалось, что бывшая американская актриса и ее родственник перестали общаться.
Брат Меган утверждает, что его отец не доверяет супруге принца. Мужчина подчеркнул, что Томас Маркл-старший якобы не хочет знать Меган "из-за лжи и манипуляций". Подчеркивается, что недавно папа герцогини отмечал 76-летие, но так и не дождался поздравлений от дочки.
Томас заявил, что его отец перестал надеяться на примирение с Меган и ее мужем, но рассчитывает когда-нибудь встретиться со своим внуком Арчи.
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