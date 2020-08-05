Названы правила королевского двора, которые нарушила Меган Маркл

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5 августа 2020, 09:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Меган Маркл, Mark Thomas/ZUMAPRESS.com

Супруга британского принца Гарри Меган не раз оказывалась в центре скандалов из-за своего поведения. Названы правила королевского двора и пункты протокола, которые нарушила бывшая американская актриса.

Своеволие Меган показала еще в 2017 году, когда рассказала журналистам о романе с принцем, хотя законы королевского двора запрещают давать комментарии СМИ до официального объявления о помолвке.

Позже экс-актриса раздавала автографы поклонникам, хотя правила гласят – члены королевской семьи не звезды или кумиры, а аристократы, поэтому не подписывают открытки фанатов. Также Меган и Гарри регулярно демонстрировали свои чувства на публике, несмотря на запрет.

Не соответствует канонам семьи монархов и прическа Маркл – женщина зачастую появлялась на мероприятиях с "растрепанной" укладкой. Кроме того, она не раз нарушала дресс-код, в частности, надевала платья с открытыми плечами и даже красила ногти в темный цвет. Также она наносила яркий, привлекающий внимание макияж.

Нарушила Меган и правило не закрывать за собой дверь автомобиля – для помощи членам королевской семьи, как отмечают специалисты по этикету, есть специально обученные люди.

Одним из наиболее серьезных нарушений со стороны возлюбленной принца Гарри стала ситуация с колготками. Меган позволила подружкам невесты на своей свадьбе из-за жары не надевать этот предмет одежды, что среди монарших особ считается неприличным.

Впоследствии Меган совершила еще ряд "промахов": постоянно акцентировала внимание на своем округлившемся животе во время беременности, устроила вечеринку в честь будущего сына, а также не разрешила фотографировать себя у дверей роддома.