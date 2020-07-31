Источники рассказали, что испортило настроение Меган Маркл перед днем рождения
31 июля 2020, 16:26[ «Аргументы Недели» ]Источник: 7 Дней
Инсайдеры сообщают, что герцогиня Сассекская Меган в преддверии своего 39-го дня рождения довольно сильно нервничает. Источники рассказали, что стало причиной плохого настроения жены принца Гарри.
Обычно перед днем рождения Меган пребывает в прекрасном расположении духа, но не в этом году. По словам инсайдеров, через неделю после праздника герцогини будет обнародована ее биография, которая, как предполагают многие, может спровоцировать громкий скандал. Дело в том, что в тексте якобы содержатся обвинения со стороны супруги принца в адрес членов британской королевской семьи.
Кроме того, еще через некоторое время состоится второе судебное слушание по иску Маркл против издания Mail on Sunday. Это якобы тоже нервирует Меган, так как первый суд она проиграла.
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