Отец Меган Маркл признался, что не гордится тем, кем стала его дочь

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28 июля 2020, 22:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Hello!

Меган Маркл, Stephen Lock/Keystone Press Agency

Отец супруги британского принца Гарри, бывшей американской актрисы Меган Маркл, который уже давно не общался с представителями прессы, на днях признался, что не гордится тем, кем стала его дочь.

В преддверии выхода книги о герцоге и герцогине Сассекских Томас Маркл решил поговорить с журналистами. Он заявил, что дочери и ее мужу не стоит ввязываться в обсуждение рассказа об их жизни, поскольку они и так изрядно "подпортили себе репутацию". Мужчина убежден, что сейчас из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, люди по всему миру страдают, поэтому для Гарри и Меган не лучшее время, чтобы жаловаться.

Томас заметил, что любит свою дочку, однако не гордится тем, кем она сейчас является.