Светские хроникеры заявили, что герцогини Кейт и Меган никогда не враждовали

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26 июля 2020, 12:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Mirror

Кейт Миддлтон и Меган Маркл, Stephen Lock/ZUMAPRESS.com

Светские хроникеры Омид Скоуби и Каролин Дюран заявили, что информация о вражде Кейт Миддлтон и Меган Маркл является выдумкой. По их словам, у жен принцев просто не было абсолютно ничего общего.

Согласно некоторым данным, отношения между герцогинями никак не развивались. Они плохо знали друг друга. По утверждению светских хроникеров, Меган надеялась, что Кейт первая сделает шаг и инициирует общение, однако этого не произошло. Более того, Маркл якобы была очень разочарована тем, что жена принца Уильяма не поддержала ее в ситуации с нападками прессы.

Напомним, ранее сообщения о разногласиях между Кейт Миддлтон и Меган Маркл не раз появлялись в прессе. Согласно одной из версий, конфликт женщин начался в процессе подготовки к свадьбе принца Гарри и его избранницы. Протокол гласит, что подружки невесты обязаны носить колготки, но, из-за жаркой погоды Меган позволила им не надевать их. Якобы это вызвало негодование Кейт и спровоцировало ссору.