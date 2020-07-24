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Принц Гарри и его жена подали в суд на папарацци за фотографии их сына

, 12:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Times

Принц Гарри и его жена подали в суд на папарацци за фотографии их сына
Меган Маркл и принц Гарри, Nils Jorgensen/Keystone Press Agency

Британский принц Гарри и его жена Меган подали в суд на папарацци. Герцог и герцогиня Сассекские хотят предотвратить продажу и публикацию снимков, на которых якобы запечатлен их сын Арчи.

Фотографии, о которых идет речь, были сделаны во время поездки семьи в Малибу. Гарри и Меган подчеркнули, что кадры были сделаны без их разрешения. Принц и его супруга намерены установить личность человека, который сфотографировал Арчи и через суд добиться от него выдачи всех имеющихся фото, а также запрета на преследование герцога, герцогини и их ребенка.

Напомним, в начале текущего года Гарри и Меган Маркл пригрозили судебным преследованием папарацци в Канаде за снимки, которые были сделаны во время прогулки женщины с сыном.

ЕТ

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