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Королевский биограф усомнилась в интеллекте принца Гарри

, 09:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Королевский биограф усомнилась в интеллекте принца Гарри
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: соцсети

Биограф британской королевской семьи Колин Кэмпбелл усомнилась в интеллекте принца Гарри и сравнила остроту его ума с интеллектом его супруги Меган Маркл.

Кэмпбелл считает, что младший сын принца Чарльза куда менее умен, чем его жена американка Меган Маркл. «И мне кажется, он стремится потакать ей во всем, соглашается со всем, что она говорит, даже с самыми необдуманными вещами. До такой степени он от нее без ума», - заявила биограф.

При этом она отметила, что со стороны Меган Маркл конфликт с королевской семьей и возвращение в Соединенные Штаты было ошибкой. Кэмпбелл уверена, что бывшей актрисе не удастся вернуть былую популярность в киноиндустрии.

АБ

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