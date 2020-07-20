В США распространяется информация о подготовке Меган Маркл ко второй беременности
20 июля 2020, 13:46[ «Аргументы Недели» ]Источник: 7 Дней
В США в соцсетях активно распространяется информация о подготовке супруги британского принца Гарри Меган Маркл ко второй беременности. Не секрет, что принц Гарри очень любит детей. И они с женой после рождения сына Арчи хотели родить еще одного ребенка.
Супругов, переехавших из Лондона в Калифорнию, на днях заметили около медицинского центра, специализирующегося на искусственном оплодотворении - ЭКО.
Очевидец, узнавший Меган, считает, что она вышла от врача с препаратом, которые назначают при подготовке к ЭКО. Позднее СМИ узнали, какого конкретно специалиста посетила Меган Маркл. В Калифорнии говорят, что Шэнор Уайнер - отличный специалист по ЭКО.
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