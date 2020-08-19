Проведение выборов президента Молдавии будет во многом зависеть от эпидситуации в стране

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19 августа 2020, 13:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Игорь Додон. Фото: сайт Кремля

В Минздраве Молдавии заявили, что эпидситуация в стране позволяет провести выборы 1 ноября, но если ситуация с пандемией изменится, возможно, будет принято решение о новой дате голосования.

При молдавском центризбиркоме создана рабочая группа, в которую вошли специалисты в области здравоохранения, а также составлена инструкция, в которой прописаны меры, необходимые для проведения как непосредственно выборов, так и предвыборной кампании.

В Минздраве также отметили, что меры защиты будут соблюдены не только членами избирательных советов, ими обеспечат и избирателей.

Дату выборов предложил действующий президент Молдавии Игорь Додон. Представители оппозиции предлагали другие даты, – 25 октября или 7 ноября, но их инициативы не получили положительной оценки профильной комиссии.