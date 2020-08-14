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В Молдавии захотели воспользоваться российской вакциной от COVID-19

, 10:25 [ «Аргументы Недели» ]

В Молдавии захотели воспользоваться российской вакциной от COVID-19
Лаборатория. Фото: pexels.com

В Молдавии захотели использовать российскую вакцину от коронавируса после того, как препарат станет доступен для экспорта. Об этом решении сообщил молдавский президент Игорь Додон.

«Мы поддерживаем контакты со странами, которые заявляют, что уже нашли вакцину, в частности, с Российской Федерацией. Мы на связи, и мы официально обратились к партнерам из РФ, чтобы в тот момент, когда они решат начать экспорт и это будет позволено международными нормами, вакцина поставлялась и в Молдавию», - заявил Додон. Он добавил, что в стране будет проведена добровольная массовая вакцинация.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что сразу препарат экспортировать не начнут – сначала им будет насыщен российский рынок.

АБ

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