В Молдавии захотели воспользоваться российской вакциной от COVID-19
14 августа 2020, 10:25[ «Аргументы Недели» ]
В Молдавии захотели использовать российскую вакцину от коронавируса после того, как препарат станет доступен для экспорта. Об этом решении сообщил молдавский президент Игорь Додон.
«Мы поддерживаем контакты со странами, которые заявляют, что уже нашли вакцину, в частности, с Российской Федерацией. Мы на связи, и мы официально обратились к партнерам из РФ, чтобы в тот момент, когда они решат начать экспорт и это будет позволено международными нормами, вакцина поставлялась и в Молдавию», - заявил Додон. Он добавил, что в стране будет проведена добровольная массовая вакцинация.
Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что сразу препарат экспортировать не начнут – сначала им будет насыщен российский рынок.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.