Лукашенко заявил, что выдаст оппозиции метлы и лопаты вместо министерских портфелей

Аргументы Недели → В мире 13+

19 августа 2020, 13:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РБ

Созданный оппозицией координационный совет является «черной сотней». Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на заседании Совета безопасности республики.

Лукашенко отметил, что штаб оппозиции был организован исключительно для передачи власти, а также добавил, что «там уже выстроились в очереди и делят портфели.

«Я хочу сказать: уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Метлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим», – уточнил Лукашенко.

Ранее он заявил, что уличные акции в Белоруссии спонсируют западные страны.