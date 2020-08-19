Грета Тунберг призналась, что потребует у Ангелы Меркель на встрече

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19 августа 2020, 13:30 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

Грета Тунберг на фото globallookpress.com/ face to face

Ангела Меркель примет Грету Тунберг вместе с другими эко-забастовщиками. В канун встречи британские СМИ поговорили с активисткой и узнали, что та попросит у канцлера.

Поводом для встречи стала забастовка. Два года назад Грета Тунберг объявила первую персональную забастовку. Этот протест был подхвачен в глобальном масштабе.

«В четверг Грета Тунберг и другие ведущие забастовщики школы встретятся с Ангелой Меркель, канцлером Германии, которая поочередно председательствует в Европейском совете», — сообщили британские СМИ.

Тунберг заявила, что от Меркель потребуют прекращения всех инвестиций в ископаемое топливо, а также субсидий и бюджетирования научных углеродных исследований.

Можно как угодно относиться к Грете Тунберг, но Ангела Меркель встречается именно с ней, а не с теми, кто потешается над эко-активисткой.