Зачем экоаскеты пудрят миру мозги своей экологией

Аргументы Недели → Общество 13+

11 марта 2020, 10:52 [ «Аргументы Недели» ]

В Европе хитом становится массовая неловкость за полёты на самолётах, которые оставляют «углеродный след». В Швеции, на родине малолетней экоактивистки Греты Тунберг, в 2018 г. по просьбам граждан даже введён авианалог, количество пассажиров упало на 4%, стали набирать популярность концепция «в отпуск на поезде» и лозунг «я остаюсь на земле». Финны тоже собрали 54 тыс. подписей за авианалог, а их правительство спешно пересаживается на автомобили-гибриды: ездят на электрическом заряде, пока не кончится батарейка. Что на очереди: атомная энергетика, заводские трубы, пластик? Экоаскеты уже не какая-то радикальная секта – их гуру издаются многомиллионными тиражами. В пику гордости за свой уровень жизни развитый мир уже представляет ошибкой человечества переход от охоты и собирательства к агрокультуре и промышленности.



Миллионы европейцев подсчитывают на калькуляторе свой углеродный след: у кого-то он составляет 2–3 тонны в год, у кого-то – 10 тонн. Некоторые семьи переселяются в дома меньшей площади, чтобы экономить энергию на их обслуживание. А заодно ограничивают количество вещей. Один из идеологов экоистов финский депутат Лео Страниус имеет всего 310 вещей и ездит зимой на велосипеде, чтобы подать «благоприятный пример» жителям развивающихся стран.



Эволюционный биолог, орнитолог и биогеограф Джаред Даймонд показал, что экология может убить цивилизацию ещё до того, как она разберётся, что к чему. Вот и получается, что для успешного развития может быть сотня причин помимо экологии, но без неё все они не будут работать. Но Даймонд заявляет, что величайшей ошибкой является сам переход человечества от охоты и собирательства к сельскому хозяйству. Именно это событие позволило нам создавать излишки продовольствия и расплодиться до нынешних 8 млрд особей. А жили бы сбором ягод и охотой на бизонов – глядишь, были бы значительно счастливее и здоровее. Зависимость от своего урожая сделала голод необратимой штукой, хотя у лесных жителей такой засады якобы не бывало: если не ловится зверь, всегда можно насобирать грибов. Вместе с земледелием в нашу жизнь пришли неравенство, налоги и тяжёлый изнурительный труд.



Но совсем недавно вся наша история сводилась к «производительным силам и производственным отношениям». А до этого к «расам господ». Но не является ли стыд за полёты на «боингах» ещё более глупой модой, чем марксизм? А постепенный отказ от прогресса и «возврат к природе» скорее принесут бедствия, чем «углеродный след».



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