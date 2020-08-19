Евросовет отказался комментировать обращение Тихановской к саммиту ЕС
19 августа 2020, 12:28[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Европейский совет в среду отказался комментировать обращение кандидата на пост президента Белоруссии на прошедших выборах Светланы Тихановской к экстренному саммиту глав государств и правительств ЕС.
Тихановская ранее обратилась к лидерам европейских стран с просьбой не признавать итоги выборов в Белоруссии, а также попросила их поддержать оппозицию.
В пресс-службе Европейского совета уточнили, что на данном этапе не располагают никакой новой информацией о предстоящей дискуссии лидеров ЕС. Саммит состоится позже в среду по инициативе Польши и Литвы. Известно, что он пройдет в формате видеоконференции.
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