Евросовет отказался комментировать обращение Тихановской к саммиту ЕС

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19 августа 2020, 12:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

флаг Евросоюза, pixabay.com

Европейский совет в среду отказался комментировать обращение кандидата на пост президента Белоруссии на прошедших выборах Светланы Тихановской к экстренному саммиту глав государств и правительств ЕС.

Тихановская ранее обратилась к лидерам европейских стран с просьбой не признавать итоги выборов в Белоруссии, а также попросила их поддержать оппозицию.

В пресс-службе Европейского совета уточнили, что на данном этапе не располагают никакой новой информацией о предстоящей дискуссии лидеров ЕС. Саммит состоится позже в среду по инициативе Польши и Литвы. Известно, что он пройдет в формате видеоконференции.