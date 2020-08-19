Тихановская призвала лидеров европейских стран не признавать итоги выборов в Белоруссии
19 августа 2020, 09:21[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Кандидат на пост президента Белоруссии на прошедших выборах Светлана Тихановская выпустила обращение к Европейскому совету, в котором попросила лидеров стран Европы не признавать результаты голосования.
Тихановская отметила, что люди, которые вышли на улицы городов по всей Белоруссии, чтобы защитить свои голоса, были избиты, подвергнуты пыткам и лишены свободы. Политик уточнила, что в результате протестов сотни человек оказались ранены, а по меньшей мере два гражданина лишились жизни. "Это происходит прямо сейчас в центре Европы", – подчеркнула Тихановская.
Национальный координационный совет страны, по словам экс-кандидата на пост белорусского лидера, объявит честные и демократические выборы президента с участием международных наблюдателей.
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