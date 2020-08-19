За сутки коронавирусом заразились четверть миллиона человек

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19 августа 2020, 11:44 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

фото: pixabay.com

Больше 250 тысяч человек заразились коронавирусом за минувшие сутки. Таковы данные ресурса Worldometers.

Накануне заразились 253 753 человека. Общее количество заразившихся теперь 22 322 205 человек. Умерли 784 653, вылечились 15 062 975.

Лидерство у Соединенных Штатов. На втором месте Бразилия, на третьем — Индия.

Индия уже скоро неделя, как удерживает лидерство по количеству суточных заболеваний коронавирусом. Вчера этот показатель у Дели оказался выше, чем у Вашингтона на 21 023 человек.

# Страна Количество заразившихся Новые диагнозы Количество умерших Количество вылечившихся Весь мир 22,322,205 +253,753 784,653 15,062,975 1 США 5,656,204 +43,999 175,087 3,011,577 2 Бразилия 3,411,872 +48,637 110,019 2,554,179 3 Индия 2,768,670 +65,022 53,026 2,038,585 4 Россия 937,321 +4,748 15,989 749,423 5 ЮАР 592,144 +2,258 12,264 485,468