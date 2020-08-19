Коронавирус 19 августа: популярный миф о заражении COVID-19, известны сроки поступления на рынок китайской вакцины

Аргументы Недели → Общество 13+

19 августа 2020, 10:18 [ «Аргументы Недели», Ксения Калуга ]

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К утру 19 августа в мире коронавирус обнаружен у 22 311 273 человек. 790 466 зараженных, вылечились 15 242 787. «Аргументы недели» делятся самыми актуальными новостями к этому часу.

• Китайская вакцина от коронавируса поступит на рынок в декабре. Об этом рассказал председатель совета директоров государственной корпорации Sinopharm Лю Цзинчжэнь. По его словам, когда закончится третий этап международных клинических испытаний, можно будет перейти к стадии одобрения инактивированной вакцины.

• Японские инфекционисты предупредили о третьей и четвёртой волнах COVID-19. Члены научного общества инфекционистов, собравшиеся в Токио на профессиональный съезд, пришли к выводу, что Япония сейчас переживает разгар второй волны эпидемии коронавируса. Врачи и ученые предполагают, что после этого последуют третья и четвертая волны, и людям придется привыкать к жизни в условиях коронавируса.

• Во Всемирной организации здравоохранения развеяли популярный миф о том, что коронавирусом можно заразиться через еду. По мнению Майкла Райана, исполнительного директора ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, на данный момент нет никаких доказательств, подтверждающих гипотезу о том, что продукты питания или пищевые цепи задействованы в передаче COVID-19. Мария Ван Керкхове, консультант ВОЗ и эпидемиолог, отметила, в свою очередь, что коронавирус не переживает термическую обработку пищи.

• Руководитель Медицинской палаты Антальи Нурсель Шахин сообщила, что открытие туристического сезона в Турции спровоцировало резкий рост случаев заболеваемости COVID-19 на территории курортного города. «До сих пор мы хорошо защищали Анталью. Мы и сейчас в неплохом положении по сравнению с другими провинциями Турции, но не можем уповать исключительно на индивидуальную ответственность граждан. Мы должны говорить, в каком состоянии мы находимся и что нужно всем делать. Наши граждане смотрят на карту распространения инфекции: все красное. А по официальной статистике количество случаев мало», – пояснила она.

• В Ливане произошла новая вспышка коронавирусной инфекции. Власти страны решили ввести карантин на две недели. Также предполагается введение комендантского часа.