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Кто подставил Александра Лукашенко?

, 10:46 [ «Аргументы Недели» ]

Кто подставил Александра Лукашенко?

Почему российские СМИ спустили собак на Лукашенко? Кто дал команду? Почему Путин никогда не сдаст Белоруссию? Пойдут ли русские танки на Минск? Почему нам не увидеть союзного государства с Белоруссией? На эти вопросы в интервью "Аргументам недели" отвечает военный эксперт, президент Академии геополитики генерал-полковник Леонид ИВАШОВ.

"Я считаю, что против Лукашенко велась двойная игра. Я не верю, что она была спланирована на уровне глав государств, но были силы, которые могли затеять эту игру без ведома Путина, Трампа и Лукашенко. Со стороны России есть интерес, чтобы поднять цены на газ и нефть для Белоруссии. При этом надо понимать, что у нас госкомпании типа «Газпрома» по факту транснациональные, а не чисто государственные. А слово «транснациональный» и означает, что их интересы не очерчиваются границами и выгоду могут иметь и в США. И наоборот. Пусть даже не на государственном уровне. Соответственно, кто-то мог влиять на позицию Путина и убедить его поднять цены, а потом прекратить поставки под предлогом, что Лукашенко не прогибается по цене. А в это время с американской стороны поступает предложение. Возможно, Александр Григорьевич просто купился. Чтобы повлиять на позицию России, он согласился на американское предложение, как минимум, проговорить этот вопрос", - предполагает Леонид Ивашов.

Генерал допускает, что могла быть сделка Кремля с Белым домом? Одни хотят, чтобы Лукашенко отдал какие-то производственные мощности, вторые хотят от него вообще избавиться, чтобы не напоминал об СССР.

"Подавляющее большинство всех слоёв населения всегда поддерживали Лукашенко. Недовольство проявляется не в политике, а в быту, в том числе у военных.  Но голосовать – однозначно все за Лукашенко.   В отличие от нас Белоруссия поставляет технику в несколько стран Европы. Это большое достижение! Белорусы это знают, но почему-то совершенно не ценят, для них это обычное дело. Пытаешься им сказать – у вас бесплатное образование, посмотрите, сколько Лукашенко в него вкладывает. Лучшая в Европе библиотека! Бесплатная медицина и никакой оптимизации, как у нас. Наоборот – идёт развитие. То же с аграрным сектором. Люди его социально
экономической политикой удовлетворены. Но мало это ценят. Для них это естественно. Они не понимают, что этим надо дорожить! А недовольство всегда есть, куда без него, люди всегда чем-то бывают недовольны. Люди не против политики Лукашенко, а против отдельных её аспектов и ошибок".

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ПВ
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