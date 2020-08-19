Грузинская оппозиция согласовала мажоритарные кандидатуры на парламентские выборы

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19 августа 2020, 10:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Тбилиси. Фото: pixabay.com

Грузинские оппозиционные партии после двух месяцев переговоров сумели определиться с оставшимися двумя едиными мажоритарными кандидатами в Тбилиси.

Об этом заявил лидер «Лейбористской партии» Шалва Нателашвили, отметивший, что «режим потеряет столицу 31 октября», то есть, после парламентских выборов.

Нателашвили отметил, что консультации были очень трудными и напряженными, и в истории мировой политики не было подобного случая.

«Это войдет в историю Грузии и учебники политики золотыми буквами», – заявил политик.

Ранее Саакашвили выражал уверенность в том, что «Грузия как страна исчезнет».