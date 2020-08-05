Саакашвили выразил уверенность в том, что «Грузия как страна исчезнет»

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5 августа 2020, 14:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com

Бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили в рамках разговора с журналистами выразил уверенность в том, что "Грузия как страна исчезнет", а вот его имя не пропадет с "международных радаров".

Саакашвили, который в настоящий момент занимает должность главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины, подчеркнул, что может быть кандидатом на пост премьер-министра любой большой европейской страны. Политик заметил, что убедиться в этом можно, изучив украинскую прессу.

По словам Михаила Саакашвили, он выполняет на Украине очень важные функции. Кроме того, политик заметил, что основатель партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили хотел, чтобы его имя "исчезло с мировых радаров", однако в реальности, по мнению Саакашвили, оно "четко находится во всех мировых радарах", а вот о Грузии никто не говорит.

Бывший грузинский президент подчеркнул, что в отличие от "провинциальных политиков" для него страна стоит выше собственной личности. Он также считает, что на грядущих парламентских выборах в Грузии "режим Иванишвили должен быть завершен".