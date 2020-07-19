Сакашвили рассказал о частных армиях, отметив, что так «Украину можно потерять»
19 июля 2020, 21:18[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили считает, что из-за действий местных чиновников Украина как государство оказалась на грани исчезновения.
По его словам, местные чиновники создают у себя в регионах "частные армии", которые финансируются из госбюджета, остальные деньги разворовываются. "Ситуация какая – отдали местным феодалам весь бюджет, они с жиру бесятся", - считает политик. "Во всех регионах есть муниципальная охрана, просто обычные головорезы, «титушки», которые ходят в форме и с оружием, и финансируются за счет бюджета", — сказал Саакашвили. Подобные факты, по его мнению, могут указывать на то, что некоторые чиновники затеяли свою политическую игру, чтобы "отсоединиться" от Украины. "Украину в этой форме мы можем потерять, если чего-то резко не делать", - высказал опасение Саакашвили.
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