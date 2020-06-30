Саакашвили знает, кто «главный враг» экономического прогресса Украины

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30 июня 2020, 22:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Михаил Саакашвили, фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Глава исполкома Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил сегодня, что "главным врагом" экономического прогресса страны является правоохранительная система.

Он перечислил: СБУ, налоговая милиция, подразделения, ранее работавшие в Генеральной прокуратуре. Как заметил Саакашвили, на Украине открыто 2,5 миллиона налоговых производств, что делает её мировым рекордсменом по террору бизнеса.

Владимир Зеленский в рамках мер по поддержке экономики страны решил заменить все правоохранительные подразделения, которые занимаются экономическими преступлениями, единым органом финансовых расследований. Саакашвили назвал это "чётким твёрдым решением президента".

Ранее Саакашвили заявил, что на Украине нет государства, а есть "куча чиновников".