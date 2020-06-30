Саакашвили знает, кто «главный враг» экономического прогресса Украины
30 июня 2020, 22:07[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Глава исполкома Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил сегодня, что "главным врагом" экономического прогресса страны является правоохранительная система.
Он перечислил: СБУ, налоговая милиция, подразделения, ранее работавшие в Генеральной прокуратуре. Как заметил Саакашвили, на Украине открыто 2,5 миллиона налоговых производств, что делает её мировым рекордсменом по террору бизнеса.
Владимир Зеленский в рамках мер по поддержке экономики страны решил заменить все правоохранительные подразделения, которые занимаются экономическими преступлениями, единым органом финансовых расследований. Саакашвили назвал это "чётким твёрдым решением президента".
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