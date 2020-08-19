Доктор экономических наук рассказал об опасностях на пути Байдена к президентскому креслу

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19 августа 2020, 09:57 [ «Аргументы Недели» ]

Джо Байден, ImagePressAgency/face to face

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в среду, 19 августа, рассказал о проблемах, с которыми предстоит столкнуться кандидату на пост американского лидера Джо Байдену.

Эксперт отметил, что согласно опросам общественного мнения, в настоящий момент Байден опережает Трампа на 7-8 процентов. Данный разрыв внушает демократам определенные надежды. Перед соперником действующего лидера США, однако, стоит серьезная задача – создание устойчивой предвыборной политической коалиции.

Владимир Васильев в беседе с Радио Sputnik также заявил, что одна из главных опасностей на пути Джо Байдена к президентскому креслу – дебаты, в рамках которых ему необходимо будет проявить себя лучше, чем Дональд Трамп. Сложность заключается в том, что ранее стратегией демократа было спокойствие и тихое пребывание в своем поместье. В рамках дебатов он может растеряться и показать свою слабость.