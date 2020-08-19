Трамп оценил свои шансы на победу на ноябрьских выборах президента США

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19 августа 2020, 08:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

президент США Дональд Трамп, CNP/AdMedia

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в рамках выступления перед своими сторонниками в Аризоне во вторник оценил собственные шансы на победу на ноябрьских выборах президента страны.

Трамп убежден, что шансы кандидатов от Республиканской и Демократической партий на пост американского лидера, вероятнее всего, будут почти равны.

Действующий президент США призвал граждан не болеть и быть максимально внимательными, поскольку в сложившейся ситуации ему будет нужен каждый голос. "Будьте осторожны со своими избирательными бюллетенями", – заключил Дональд Трамп.