Финляндия с понедельника закроет границы для жителей десяти стран

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19 августа 2020, 09:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Хельсинки, pixabay.com

Правительство Финляндии с грядущего понедельника, 24 августа, вновь закрывает границы с десятью странами. Вышеуказанные меры, согласно последней информации, было решено принять из-за ситуации с COVID-19.

Финские власти отметили, что основным критерием для открытия границ с той или иной страной является уровень заболеваемости коронавирусом нового типа, не превышающий восьми на 100 тысяч человек за последние две недели.

В кабмине Финляндии отметили, что будет восстановлен внутренний пограничный контроль для движения между страной и Исландией, Мальтой, Грецией, Германией, Данией и Норвегией. Ограничения также будут касаться Кипра, Сан-Марино, Ирландии и Японии.