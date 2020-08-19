Финляндия с понедельника закроет границы для жителей десяти стран
19 августа 2020, 09:31[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Правительство Финляндии с грядущего понедельника, 24 августа, вновь закрывает границы с десятью странами. Вышеуказанные меры, согласно последней информации, было решено принять из-за ситуации с COVID-19.
Финские власти отметили, что основным критерием для открытия границ с той или иной страной является уровень заболеваемости коронавирусом нового типа, не превышающий восьми на 100 тысяч человек за последние две недели.
В кабмине Финляндии отметили, что будет восстановлен внутренний пограничный контроль для движения между страной и Исландией, Мальтой, Грецией, Германией, Данией и Норвегией. Ограничения также будут касаться Кипра, Сан-Марино, Ирландии и Японии.
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