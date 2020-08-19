Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Финляндия с понедельника закроет границы для жителей десяти стран

, 09:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Финляндия с понедельника закроет границы для жителей десяти стран
Хельсинки, pixabay.com

Правительство Финляндии с грядущего понедельника, 24 августа, вновь закрывает границы с десятью странами. Вышеуказанные меры, согласно последней информации, было решено принять из-за ситуации с COVID-19.

Финские власти отметили, что основным критерием для открытия границ с той или иной страной является уровень заболеваемости коронавирусом нового типа, не превышающий восьми на 100 тысяч человек за последние две недели. 

В кабмине Финляндии отметили, что будет восстановлен внутренний пограничный контроль для движения между страной и Исландией, Мальтой, Грецией, Германией, Данией и Норвегией. Ограничения также будут касаться Кипра, Сан-Марино, Ирландии и Японии. 

ЕТ
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью