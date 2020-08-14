Граница Канады и США не откроется до 21 сентября

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14 августа 2020, 22:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

премьер-министр Канады Джастин Трюдо, Famous/Keystone Press Agency

Власти Канады и Соединенных Штатов Америки договорились не открывать границу в ближайшие 30 дней – до 21 сентября. Об этом в пятницу, 14 августа, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

По словам Трюдо, данные меры необходимы для безопасности и канадцев, и американцев на фоне продолжающейся пандемии COVID-19. Премьер не уточнил, когда США и Канада смогут принять решение об отмене ограничений.

Напомним, граница двух стран была закрыта 21 марта по времени Оттавы для всех необязательных передвижений. Отметим также, что Соединенные Штаты Америки и Канада имеют самую протяженную немилитаризованную границу в мире, длина которой достигает почти 9 тысяч километров.