Граница Канады и США не откроется до 21 сентября

14 августа 2020, 22:53[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
Власти Канады и Соединенных Штатов Америки договорились не открывать границу в ближайшие 30 дней – до 21 сентября. Об этом в пятницу, 14 августа, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.
По словам Трюдо, данные меры необходимы для безопасности и канадцев, и американцев на фоне продолжающейся пандемии COVID-19. Премьер не уточнил, когда США и Канада смогут принять решение об отмене ограничений.
Напомним, граница двух стран была закрыта 21 марта по времени Оттавы для всех необязательных передвижений. Отметим также, что Соединенные Штаты Америки и Канада имеют самую протяженную немилитаризованную границу в мире, длина которой достигает почти 9 тысяч километров.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.