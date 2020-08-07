Список стран, для которых ЕС готов открыть внешние границы, сокращен до 10
7 августа 2020, 20:34[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Совет ЕС сократил список иностранных государств, с которыми странам сообщества позволено открыть внешние границы, с 11 до 10. Действие новой редакции данного перечня вступает в силу 8 августа.
В заявлении подчеркивается, что на основании критериев и условий, которые установлены в рекомендациях Совета ЕС, с субботы страны, являющиеся членами Европейского Союза, могут поэтапно отменять ограничения на пересечение внешних границ для граждан следующих государств: Канады, Новой Зеландии, Австралии, Японии, Таиланда, Южной Кореи, Руанды, Туниса, Грузии и Уругвая.
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