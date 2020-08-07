Американцам позволили выезжать в другие страны

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7 августа 2020, 18:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Lonely planet

Нью-Йорк, pixabay.com

Государственный департамент США сообщил, что отменяет запрет для граждан страны на поездки в другие страны. Соответствующие ограничения были введены в связи с пандемией COVID-19 в середине марта.

Теперь же американцам позволено путешествовать, однако проявляя максимальную осторожность из-за непредсказуемого характера коронавирусной инфекции.

Предполагается, что Госдеп будет следить за распространением COVID-19 в разных странах мира и сообщать о ней гражданам США. Отметим, что в настоящий момент большая часть Европы не готова принимать американских туристов, поскольку в их стране вспышка эпидемии носит масштабный характер.