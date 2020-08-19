Японские инфекционисты предупредили о третьей и четвёртой волнах коронавируса
19 августа 2020, 08:45[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Япония в настоящее время переживает разгар второй волны эпидемии коронавируса. К такому выводу пришли члены научного общества инфекционистов, собравшиеся в Токио на профессиональный съезд.
Инфекционисты отмечают, что страна находится в самой середине второй волны. Врачи и ученые предполагают, что после этого последуют третья и четвертая волны, и людям придется привыкать к жизни в условиях коронавируса.
По данным на 19 августа, в Японии зафиксировано около 58,5 тысяч заражений новой коронавирусной инфекцией. В стране от коронавируса скончались 1148 человек.
Ранее сообщалось, что коронавирус подтолкнул японцев к роботизации медицины и сферы услуг.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.