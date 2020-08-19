Японские инфекционисты предупредили о третьей и четвёртой волнах коронавируса

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19 августа 2020, 08:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Врачи. Фото: pixabay.com

Япония в настоящее время переживает разгар второй волны эпидемии коронавируса. К такому выводу пришли члены научного общества инфекционистов, собравшиеся в Токио на профессиональный съезд.

Инфекционисты отмечают, что страна находится в самой середине второй волны. Врачи и ученые предполагают, что после этого последуют третья и четвертая волны, и людям придется привыкать к жизни в условиях коронавируса.

По данным на 19 августа, в Японии зафиксировано около 58,5 тысяч заражений новой коронавирусной инфекцией. В стране от коронавируса скончались 1148 человек.

Ранее сообщалось, что коронавирус подтолкнул японцев к роботизации медицины и сферы услуг.