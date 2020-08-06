Коронавирус подтолкнул японцев к роботизации медицины и сферы услуг

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6 августа 2020, 13:32 [ «Аргументы Недели» ]

Можно уверенно сказать, что коронавирус изменил жизнь человека. На фоне пандемии в Японии роботы стали более востребованными - чтобы исключить лишние контакты с человеком, часть работ передаётся технике.



В одном из токийских кафе работает робот по имени OriHime. Он принимает заказы и способен частично обслужить клиента. Робот умеет говорить на японском языке, вести диалог с клиентами и отвечать на задаваемые людьми вопросы.



В компании, где был произведён робот, сообщили о наличии только одного экземпляра «интеллектуального официанта». Он проходит тестовое испытание. Управляет роботом человек с ограниченными возможностями, проживающий на расстоянии более полутысячи километров от японской столицы. Проект позволяет вовлечь в социальную среду людей, прикованных к постели.



В метро Токио на нескольких станциях также работают роботы. Они проводят дезинфекцию и помогают людям ориентироваться в подземке. Помимо этого роботы перевозят вещи пассажиров и подают им кофе и закуски.



Коронавирус активизировал японских инженеров в создании устройств для организации бесконтактной медицины. Такие механизмы сведут случаи заражения к минимуму и сохранят большое количество жизней. Правительство активно поддерживает проекты по созданию роботов для всех сфер жизнедеятельности человека.



