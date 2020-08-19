ВОЗ предупредила о распространении коронавируса молодыми людьми

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19 августа 2020, 08:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: bfm.ru

Люди на улице. Фото: pixabay.com

Молодые люди представляют опасность заражения коронавирусом для более уязвимых групп населения.

Об этом заявил региональный директор Всемирной организации здравоохранения в Западно-Тихоокеанском регионе Такэси Касаи.

ВОЗ предупредила, что коронавирус в настоящее время распространяется в основном молодыми людьми в возрасте от 20 до 40 лет. При этом они не имеют симптомов и даже не подозревают, что инфицированы.

Ранее в ВОЗ развеяли популярный миф о заражении COVID-19 через еду.