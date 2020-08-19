Министр обороны Великобритании анонсировал заход кораблей страны в Черное море

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес утром в среду, 19 августа, анонсировал совместные учения Королевского военно-морского флота страны с Военно-морскими силами Украины в акватории Черного моря.
Уточняется, что Великобритания инициировала мультинациональные учения по укреплению украинских военно-морских сил в целях противостояния "угрозам с востока".
Бен Уоллес заметил, что проведение учебных маневров – это еще один шаг вперед в отношениях Великобритании и Украины в сфере обороны. По словам британского министра, инициатива по морским учениям позволит украинским ВМС более тесно работать с международными партнерами в вопросах защиты черноморского региона.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.