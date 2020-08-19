Министр обороны Великобритании анонсировал заход кораблей страны в Черное море

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19 августа 2020, 07:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Правительство Великобритании

морской бинокль, pixabay.com

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес утром в среду, 19 августа, анонсировал совместные учения Королевского военно-морского флота страны с Военно-морскими силами Украины в акватории Черного моря.

Уточняется, что Великобритания инициировала мультинациональные учения по укреплению украинских военно-морских сил в целях противостояния "угрозам с востока".

Бен Уоллес заметил, что проведение учебных маневров – это еще один шаг вперед в отношениях Великобритании и Украины в сфере обороны. По словам британского министра, инициатива по морским учениям позволит украинским ВМС более тесно работать с международными партнерами в вопросах защиты черноморского региона.