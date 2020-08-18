Британский министр обороны прибыл в Киев «укреплять сотрудничество между Великобританией и Украиной»

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18 августа 2020, 11:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Бен Уоллес, фото: facebook.com/ukinukraine

Британский министр обороны Бен Уоллес прибыл в Киев с официальным визитом. Посольство Великобритании на Украине в сообщении в Facebook информирует, что у министра обороны Соединенного королевства «на повестке дня укрепление сотрудничества между Великобританией и Украиной в сфере обороны и безопасности».

RT напоминает, что в сентябре текущего года в Львовской области Украины будут проведены международные учения Rapid Trident — 2020, в которых примут участие около четырех тысяч военнослужащих.

Кроме вооружённых сил Украины и США, участие в учениях примут военнослужащие из Великобритании, Германии, Дании, Румынии, Литвы, Польши, Канады.