Горбачев назвал ошибку, которую допустил Лукашенко
19 августа 2020, 07:10[ «Аргументы Недели» ]
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев в рамках разговора с журналистами назвал главную ошибку белорусского лидера Александра Лукашенко на фоне продолжающихся в стране протестов.
По мнению Горбачева, Лукашенко слишком поздно обратился за поддержкой к рабочим предприятий. Экс-президент СССР заметил, что в конце существования Советского Союза он тоже искал поддержки у трудящихся, однако не получил ее в необходимом объеме.
"Свалить на рабочих – это я не склонен", – подчеркнул Михаил Горбачев в беседе с "Комсомольской правдой". Политик также пояснил, что оставил пост президента СССР, поскольку хотел избежать раскола в стране и внутренней войны.
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