Горбачев назвал ошибку, которую допустил Лукашенко

Аргументы Недели → В мире 13+

19 августа 2020, 07:10 [ «Аргументы Недели» ]

первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев, Anatoly Lomohov/Russian Look

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев в рамках разговора с журналистами назвал главную ошибку белорусского лидера Александра Лукашенко на фоне продолжающихся в стране протестов.

По мнению Горбачева, Лукашенко слишком поздно обратился за поддержкой к рабочим предприятий. Экс-президент СССР заметил, что в конце существования Советского Союза он тоже искал поддержки у трудящихся, однако не получил ее в необходимом объеме.

"Свалить на рабочих – это я не склонен", – подчеркнул Михаил Горбачев в беседе с "Комсомольской правдой". Политик также пояснил, что оставил пост президента СССР, поскольку хотел избежать раскола в стране и внутренней войны.