В Германии появилось российское мошенничество

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18 августа 2020, 19:36 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: der Spiegel

фото: pixabay.com

Волна типичного для России вида мошенничества захлестнула Германию. Пенсионерам звонят фейковые полицейские и требуют деньги за решение проблем мнимых «родственников».

Мошенники звонят пенсионерам. Они требуют крупные суммы денег за решение проблем. В отдельных случаях представляются родственниками.

«В Мекленбурге произошла афера с женщиной из Нойбранденбурга-Передняя Померания», — сообщила немецкая пресса: «Фальшивая невестка позвонила 81-летней в понедельник. Она так и ахнула, узнав, что сын пенсионерки спровоцировал смертельную аварию и поэтому сидит в СИЗО. За дополнительную оплату в 18 000 евро пенсионерке было предложено решить проблему и отпустить сына».

Еще в одном городе мошенники пытались обмануть 102-летнюю пенсионерку. Преступник представился полицейским. Он потребовал денег, чтобы решить проблему дочери.

Этот вид мошенничества получил широкое распространение в России. И вот теперь оно перекинулось на Германию.