Посол Белоруссии в Испании заявил о необходимости пересчета голоса избирателей

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18 августа 2020, 16:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Павел Пустовой. Фото: сайт посольства РБ в Испании.

В Белоруссии необходимо провести пересчет голосов избирателей, которые были поданы за кандидатов в президенты республики. Об этом заявил белорусский посол в Испании Павел Пустовой.

Дипломат отметил, что сложившаяся ситуация неприемлема в европейском государстве XXI века, и для ее мирного разрешения следует провести пересчет результатов голосования, а также провести открытые судебные заседания в отношении тех, кто избивал мирных демонстрантов, и в отношении тех, кто провоцировал к жестокости силовиков, первыми нападая с камнями и арматурой.

Пустовой также отметил, что посольство не будет заменять символику на здании на бело-красно-белый флаг, как того требуют «отдельные граждане».

Ранее сообщалось, что Евросоюз признал Лукашенко персоной нон-грата.