Посол Белоруссии в Испании заявил о необходимости пересчета голоса избирателей
18 августа 2020, 16:48[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
В Белоруссии необходимо провести пересчет голосов избирателей, которые были поданы за кандидатов в президенты республики. Об этом заявил белорусский посол в Испании Павел Пустовой.
Дипломат отметил, что сложившаяся ситуация неприемлема в европейском государстве XXI века, и для ее мирного разрешения следует провести пересчет результатов голосования, а также провести открытые судебные заседания в отношении тех, кто избивал мирных демонстрантов, и в отношении тех, кто провоцировал к жестокости силовиков, первыми нападая с камнями и арматурой.
Пустовой также отметил, что посольство не будет заменять символику на здании на бело-красно-белый флаг, как того требуют «отдельные граждане».
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